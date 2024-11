Salerno, 23enne investito e ucciso dal treno, ferma la circolazione ferroviaria in Cilento

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Uomo investito e ucciso da un treno in Cilento. L'incidente ferroviario è avvenuto attorno alle 16,30 di oggi, venerdì 29 novembre 2024, sulla Linea Napoli – Reggio Calabria. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, l'ambulanza del 118 e il personale di Ferrovie dello Stato. La vittima, a quanto apprende Fanpage.it, un uomo di 23anni, di origine indiana, la cui identità non è stata ancora diffusa, sarebbe morta a seguito delle ferite riportate. L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Ascea, in provincia di Salerno. L'uomo sarebbe stato investito da un treno Intercity Roma-Reggio Calabria che stava passando in stazione. Al momento gli investigatori sembrano propendere per il gesto volontario.

Incidente alla Stazione di Ascea, morto un uomo

Al momento, la circolazione ferroviaria, dalle ore 16,35, risulta sospesa nel tratto tra Ascea e Pisciotta per l’investimento di una persona da parte di un trenoNapoli. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. In stazione sono arrivati gli agenti della Polfer e il magistrato di turno. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto e capire quale possa essere stata la dinamica, nonché chiarire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio.

Le indagini della Polfer

Bisognerà aspettare l'esito degli accertamenti per avere un quadro più chiaro. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per avere ulteriori elementi utili al fine delle indagini. Al momento, secondo le primissime informazioni, non si esclude l'ipotesi che possa essersi trattato di un gesto estremo. Rfi ha comunicato sul suo portale informativo la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria, che riprenderà non appena saranno conclusi i rilievi dell'autorità.