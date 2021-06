in foto: Immagine di repertorio

Un 39enne è stato investito da un treno a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Il macchinista, vedendolo comparire all'improvviso, avrebbe tirato subito il freno di emergenza, ma quando era già troppo tardi. Impatto inevitabile, ma per fortuna di striscio: l'uomo, visitato in ospedale, è stato dimesso con prognosi di pochi giorni. Ed è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio: l'incidente ha causato lo stop ferroviario per due ore.

La vicenda risale ad alcuni giorni fa. Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine l'uomo avrebbe attraversato il passaggio a livello con le barriere chiuse. Avrebbe scavalcato le sbarre, senza rendersi conto del treno in arrivo, e sarebbe quindi spuntato sui binari dal nulla quando il convoglio era già troppo vicino perché il freno di emergenza potesse arrestarlo in tempo. L'uomo è stato sbalzato a terra, il macchinista ha immediatamente chiamato i soccorsi segnalando l'investimento alla sala operativa del Compartimento Polfer di Napoli.

Sul posto, oltre agli agenti della Ferroviaria, sono arrivati i sanitari del 118 e una pattuglia del commissariato di Acerra della Polizia di Stato. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa dei Fiori di Acerra, dove i medici hanno escluso danni gravi: una forte paura e qualche contusione, ma ferite guaribili nel giro di sette giorni. Una volta ricostruita la dinamica e riconosciute le responsabilità del 39enne, però, è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio: per consentire i soccorsi e per effettuare i rilievi, infatti, la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per circa due ore.