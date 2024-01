Investito dal Suv Bmw, ferito gravemente 51enne a Napoli: ricoverato all’Ospedale del Mare Incidente stradale in via delle Repubbliche Marinare. Investito un 51enne: è in prognosi riservata all’Ospedale del Mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Travolto da una Bmw X1 mentre attraversa la strada, è grave un uomo di 51 anni napoletano. Investito e ferito dal Suv, a quanto apprende Fanpage.it, è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118, che l'ha trasportato urgentemente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, mercoledì 31 gennaio 2024, attorno alle ore 8,00, in via delle Repubbliche Marinare, poco distante dall'incrocio con via della Villa Romana, nella zona orientale di Napoli.

Incidente stradale a Napoli Est

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale, Reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Colonnello Jocelito Orlando, che stanno indagando su quanto accaduto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente stradale. I caschi bianchi hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere più elementi per ricostruire gli eventi. Alla guida del Suv Bmw, secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 42 anni, che si è poi fermato dopo l'incidente, per prestare i soccorsi.

Il Comune di Napoli è impegnato in queste settimane per rafforzare i controlli sulla sicurezza stradale in città. Si stanno studiando varie soluzioni per ridurre il numero degli incidenti. Tra queste, l'installazione degli autovelox in alcune strade ad alta percorrenza e dei tutor nelle gallerie, oltre ai dossi rialzati che si stanno già installando in diverse zone della città. Provvedimenti per i quali nei prossimi mesi si vedranno i risultati. Al momento, invece, non c'è alcuna proposta concreta per abbassare il limite di velocità a 30 chilometri orari.