Investita sul Lungomare di Salerno, donna di 54 anni muore dopo 7 giorni in ospedale

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta la donna brasiliana di 54 anni investita sul Lungomare Tafuri a Salerno: a causa delle gravi ferite riportate, è deceduta dopo 7 giorni in ospedale. Lo scorso 22 agosto, la donna stava attraversando la strada in via Torrione, in compagnia del figlio 21enne, quando è stata investita da un'automobile: violento l'impatto, che ha sbalzato la 54enne in aria, facendola atterrare poi duramente sull'asfalto. Soccorsa dai sanitari del 118, le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. Ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita: la donna è deceduta nella giornata di ieri, lunedì 29 agosto, dopo 7 giorni di agonia. La salma della donna è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Salerno e trasferita all'obitorio, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.

Una donna investita e uccisa anche sul Lungomare di Napoli

Una storia analoga, con lo stesso tragico epilogo, anche sul Lungomare di Napoli, dove nella notte tra sabato 28 e domenica 29 agosto una donna di 34 anni, Elvira Zriba, è stata investita e uccisa da una motocicletta mentre stava attraversando la strada. La donna è stata trasportata all'ospedale San Paolo, dove purtroppo è deceduta a causa delle ferite riportate; anche i due occupanti della moto, un ragazzo e una ragazza, sono rimasti feriti nell'impatto. Triste vicenda, quella della 34enne, accomunata nel destino al fratello, Mustafha Zriba. 36 anni, anch'egli investito e ucciso a Napoli, nel quartiere Pianura, nel dicembre dello scorso anno, solo otto mesi fa.