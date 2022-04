Investì con l’auto e uccise due rapinatori a Marano: chiesti 12 anni di carcere per Giuseppe Greco Il pm Martinelli della Procura di Napoli Nord ha chiesto 12 anni per Giuseppe Greco, 27 anni, che un anno fa investì e uccise due uomini che lo avevano appena rapinato del Rolex.

A cura di Valerio Papadia

Dodici anni di reclusione: questa la richiesta del pm Martinelli, della Procura della Repubblica di Napoli Nord, per Giuseppe Greco, 27 anni, che un anno fa a Marano, nella provincia partenopea, ha investito con la sua automobile e ucciso due rapinatori, Ciro Chirollo e Domenico Romano, rispettivamente 30 e 40 anni. Greco si trova attualmente in carcere e ha scelto il rito abbreviato, la replica della difesa è attesa per la prossima settimana: il 27enne è assistito dall'avvocato Domenico Della Gatta.

Le due vittime avrebbero rapinato Greco del Rolex

La morte di Chirollo e Romano è datata 26 marzo 2021. I due si trovavano a bordo di un grosso scooter, uno Yamaha T-Max, quando avrebbero avvicinato Greco, a bordo invece di un'automobile, e gli avrebbero rubato il Rolex. Il 27enne, a quel punto, li avrebbe inseguiti e, a un certo punto, speronati, facendoli rovinare violentemente sull'asfalto e cagionando la loro morte.

I corpi dei due rapinatori vennero trovati, quella sera stessa, in via Consolare Campana, a Marano, al confine con il Comune di Villaricca: vicino ai loro corpi, lo scooter e l'automobile, una Smart, che le indagini hanno stabilito appartenere a Greco. Il 27enne, però, aveva dichiarato di essere stato derubato anche del veicolo e quindi di non essere in alcun modo coinvolto nell'incidente; le indagini hanno invece rivelato come, dopo aver subito la rapina dell'orologio, Greco abbia inseguito Chirollo e Romano, travolgendo lo scooter sul quale viaggiavano a velocità sostenuta, per poi allontanarsi dal luogo dell'incidente a bordo dello scooter di un suo conoscente.