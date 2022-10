Invasione di topi a piazza del Plebiscito, i ratti appesi anche ai cavi dell’elettricità Un topo morto ritrovato appeso ai cavi elettrici in Rampe Paggeria, dove l’anno scorso hanno girato “I De Filippo” di Sergio Rubini. De Giovanni e D’Errico: “Che vergogna”

A cura di Pierluigi Frattasi

Invasione di topi nella zona di Chiaia e di piazza del Plebiscito. Un ratto morto è stato ritrovato addirittura appeso ai cavi dell'elettricità in Rampe di Paggeria, la stradina che conduce dalla piazza sul lato di Palazzo Salerno verso la zona del Pallonetto di Santa Lucia. La stessa zona, l'anno scorso, era stata set cinematografico per il film di Sergio Rubini su “I De Filippo”. Omaggio cinematografico ad Eduardo, Titina e Peppino del regista pugliese. "Quando abbiamo ricevuto questa foto da un amico residente nella zona – dichiara il consigliere Giancarlo D'Errico insieme all'ex presidente della municipalità Francesco de Giovanni – in cui un topo di fogna morto è appeso su dei cavi alle Rampe di Paggeria, a pochi passi da piazza del Plebiscito, lo sconforto è stato immediato. Ovviamente, ho segnalato agli enti competenti l’episodio ma non ci accontenteremo della semplice rimozione".

"Invasione di topi a Piazza Plebiscito, subito derattizzazione"

"Ormai – proseguono De Giovanni e D'Errico – ci vogliono abituare a vedere la nostra metropoli più degradata e meno sicura. E mentre si riscontrano segnali sempre più inquietanti di una invasione di topi, l’Amministrazione comunale prosegue la propria autocelebrazione prestando l’immagine comunale ai vari eventi cittadini di ampio respiro nazionale ed internazionale ma contemporaneamente chiude gli occhi davanti alle necessità essenziali dei territori con l’appoggio, seppur tacito, della municipalità 1. Il degrado non riguarda soltanto il quartiere di San Ferdinando ma in pari misura anche i quartieri Posillipo e Chiaia, in base alle segnalazioni che riceviamo relative a frequentissimi avvistamenti di topi che denota la totale mancanza del rispetto dei minimi requisiti di igiene pubblica che dovrebbero conseguire ad un’efficiente programmazione ed un costante controllo dell’effettiva esecuzione delle derattizzazioni e delle disinfestazioni".