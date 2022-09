Intervengono in una lite di coppia, investiti due musicisti della band di Eugenio Bennato a Pompei Si tratta di due uomini, che per fortuna non hanno riportato ferite gravi; l’investitore, un 20enne del posto, è invece stato identificato e sarà denunciato.

A cura di Valerio Papadia

Hanno tentato di fare da pacieri durante una lite di coppia ma, in tutta risposta, sono stati investiti: brutta disavventura questa notte, fortunatamente senza gravi conseguenze, per due musicisti della band del cantautore partenopeo Eugenio Bennato. Intorno all'1.40 i due musicisti, che si erano da poco esibiti in concerto insieme a Bennato in piazza Schettini a Pompei, nella provincia di Napoli, si trovavano ancora sul posto quando hanno assistito a un litigio tra un uomo e una donna, una giovane coppia del posto: i due musicisti intervengono, visti i toni molto accesi della discussione, e la coppia pare calmarsi. Poco dopo, però, l'uomo sale in auto e investe i due membri della band: fortunatamente, nessuno dei due ha riportato gravi ferite. I carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, hanno immediatamente identificato l'investitore – si tratta di un giovane di 20 anni del posto – che sarà denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

Uomo denunciato per stalking a Pompei

Solo qualche giorno fa, ancora a Pompei, gli agenti della Polizia di Stato hanno invece denunciato un uomo per stalking. Come hanno ricostruito i poliziotti, l'uomo non accettava la fine della storia d'amore con la compagna e ha così cominciato a pedinarla, a danneggiarle ripetutamente l'auto e perfino a tagliarle la strada, costringendola a fermarsi per parlarle. I comportamenti dell'uomo hanno provocato un continuo stato d'ansia alla ex compagna, che ha deciso infine di denunciarlo alle forze dell'ordine: rintracciato dalla polizia, l'uomo è stato denunciato per stalking.