Una vera e propria aggressione a sfondo razzista quella avvenuta a Casal di Principe, nel Casertano: protagonisti un 45enne del posto, già pregiudicato per altri motivi, ed un giovane di 34 anni che si trovava all'esterno del bar ed originario del Burkina Faso, popolosa nazione dell'Africa Occidentale. Il ragazzo stava bevendo una bibita ai tavoli esterni del bar, quando l'uomo lo ha notato ed ha iniziato ad aggredirlo verbalmente.

Pesanti insulti razziali e continui inviti ad andarsene: il 45enne è diventato una furia contro il giovane burkinabé, che dal canto suo era seduto al proprio tavolino bevendo una bibita. Molti passanti, sentite le urla e temendo per il peggio, avevano già avvisato la centrale operativa dei Carabinieri di Casal di Principe, che poco dopo sono arrivati sul posto. Ma i militari dell'Arma, arrivati all'esterno del bar, hanno quindi scoperto che un attimo prima del loro arrivo, dopo aver visto che il giovane burkinabé non lasciava il bar nonostante le sue minacce, l'uomo aveva afferrato una stecca da biliardo dall'interno del bar e lo aveva colpito con questa, causandogli anche alcune lesioni fortunatamente non gravi. L'arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio: l'uomo, risultato essere un pregiudicato italiano di 45 anni, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa di rispondere del reato di lesioni aggravate dall'odio razziale. Il giovane burkinabé se l'è cavata invece con lesioni lievi, che non hanno richiesto altro che le cure sul posto, mentre al proprietario del bar è stata restituita la stecca da biliardo usata per aggredire il giovane.