Insulti e minacce ad un residente che protesta contro la movida selvaggia ad Aversa Un residente di Aversa protesta contro la movida selvaggia e diventa il bersaglio di minacce ed insulti dai giovani, che filmano e mettono il video in Rete.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Insulti e minacce ad un residente di Aversa, che protestava per gli schiamazzi notturni nel pieno della movida: è accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, con i giovani protagonisti di questa vicenda che hanno anche ripreso il tutto per ricondividerlo sui social network, in totale disprezzo di ogni forma di cautela anche nei loro confronti. Volti e voci ben visibili, sia della vittima delle minacce sia dei giovani stessi, tra cui anche alcune ragazze. Unica colpa, quella dell'uomo, aver rivendicato il proprio diritto alla quiete tra le mura domestiche. Il video è stato poi condiviso anche da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

"Un video davvero vergognoso quello che ci è arrivato dal centro di Aversa", ha commentato lo stesso Borrelli, "che immortala un gruppo di giovani mentre in piena notte ritiene di potersi divertire con schiamazzi e urla all’indirizzo dei residenti. Quando uno di loro si affaccia per ammonirli a rispettare la quiete e il diritto a dormire a quell’ora, ecco che partono insulti e minacce in modo aggressivo e sguaiato, intimando alla persona di rientrare in casa", prosegue Borrelli, "con il tutto che viene regolarmente filmato con il cellulare, con diverse risate di approvazione in sottofondo di fronte a tanta scempiaggine, senza esitare nel postare tanta ignoranza con fierezza sui social". Immagini che ricordano quelle già viste, negli ultimi anni, anche in pieno centro a Napoli, dove la questione movida selvaggia è diventata tale da richiedere un'ordinanza di regolamentazione della stessa, attualmente sul tavolo del sindaco Manfredi e che sarà prossimamente pubblicata. "Si tratta dell’ennesimo video", ha aggiunto ancora Borrelli in merito ai fatti di Aversa, "che testimonia il modo assolutamente incivile di vivere la movida da parte di alcuni giovani che, purtroppo sempre più spesso, degenera in episodi ben più gravi e va tenuto assolutamente sotto controllo da parte delle forze dell’ordine".