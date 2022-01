Insulti a David Sassoli dopo la morte, denunciato napoletano no vax gestore di canale Telegram È stato identificato e denunciato uno degli autori dei post offensivi contro David Sassoli: è un 40enne del Napoletano, gestore di un canale Telegram no vax.

A cura di Nico Falco

La Polizia Postale ha individuato e denunciato l'autore di uno dei post no vax diventati virali in rete dopo la morte del presidente dell'Europarlamento David Sassoli: si tratta di un 40enne della provincia di Napoli, Ugo Fuoco, amministratore del canale Telegram "Ugo Fuoco – Stop Dittatura", che conta oltre 30mila iscritti.

Dopo la morte di Sassoli erano stati molti i messaggi offensivi provenienti dalla galassia no vax e marcati dall'hashtag "#nessunacorrelazione"; secondo alcune tesi complottiste la morte di Sassoli sarebbe stata causata dal vaccino, ipotesi senza alcun riscontro e anzi assolutamente smentita: il presidente del Parlamento Europeo soffriva già da tempo di una malattia al sistema immunitario e si è ammalato di polmonite non dovuta a Covid. Tra i messaggi offensivi, quello pubblicato proprio dall'account "Ugo Fuoco", che recitava: "Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr "Il green pass non è discriminatorio" Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie". Gli accertamenti della Postale hanno permesso di accertare che l'account era riconducibile al 40enne, che è stato già denunciato per inosservanza delle misure anti Covid.

Ugo Fuoco ricoverato in ospedale con sintomi da Covid

Attualmente Fuoco si trova in ospedale, dove è ricoverato da una ventina di giorni: tramite il suo canale Telegram ha raccontato agli iscritti di avere da oltre due settimane febbre con temperature oltre i 39 e una tosse continua che gli impedisce anche di parlare. Ieri, dopo avere più volte nei giorni scorsi ribadito le sue idee sul Covid, che a parer suo non esisterebbe, e di non avere intenzione di vaccinarsi, ha pubblicato una fotografia che lo ritrae con la maschera da ossigeno.