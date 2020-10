in foto: Immagine di repertorio

Un rocambolesco inseguimento, culminato in un incidente stradale con cinque feriti, è andato in scena a Melito, nella provincia di Napoli, e si è concluso con l'arresto di un uomo di 49 anni, L.D.N. le sue iniziali, già noto alle forze dell'ordine: le accuse nei suoi confronti sono di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e omissione di soccorso. I carabinieri del Nucleo Radiomobile si trovavano in via Bakù quando hanno notato l'automobile del 49enne procedere in maniera sospetta: quando gli hanno intimato l'alt, però, l'uomo ha accelerato invece di fermarsi, speronando la gazzella e dando il via all'inseguimento con i militari dell'Arma.

Il 49enne, nel tentativo di sfuggire ai carabinieri, all'altezza della rotonda di Melito imbocca contromano la Circumvallazione Esterna di Napoli, ma poco dopo la sua corsa finisce contro l'automobile guidata da una donna, impattata frontalmente; nel trambusto, anche la gazzella dei carabinieri, lanciata all'inseguimento, si scontra con un'automobile guidata da un uomo. Il fuggitivo, nel frattempo, nonostante le ferite riportate nello scontro, tenta la fuga a piedi, ma viene bloccato da uno dei due carabinieri e trovato in possesso di eroina e cocaina, motivo per il quale, presumibilmente, non si è fermato all'alt dei militari. Il bilancio dell'incidente, come detto, è di cinque persone ferite, tra cui anche il fuggitivo: medicati tutti in ospedale, i feriti hanno riportato traumi giudicati guaribili in 7 giorni. Dopo le cure del caso, il 49enne è stato portato in carcere, dove resta a disposizione della competente Autorità Giudiziaria in attesa di essere giudicato.