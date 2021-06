in foto: Immagine di repertorio

Si era rifugiato in un bed and breakfast del centro di Salerno, ma gli agenti della Squadra Mobile lo hanno scovato anche lì: ne è nato un inseguimento in strada, durante il quale uno degli agenti ha esploso dei colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. Alla fine il giovane ricercato è stato bloccato all'altezza di piazza Alario e arrestato. Al momento non sono state diffuse le sue generalità né i motivi per cui le forze dell'ordine erano sulle sue tracce.

L'inseguimento, nel pomeriggio di oggi, 15 giugno, è partito da un B&b del centro di Salerno, nei pressi del teatro Verdi. I poliziotti, già sulle sue tracce, avevano individuato quel nascondiglio e avevano organizzato la cattura. Edificio circondato, irruzione nello stabile. Alla vista degli agenti, però, il giovane ha tentato un'ultima, estrema fuga nonostante fosse ormai in trappola: si è scagliato contro di loro, si è fatto largo e ha cercato di scappare in strada. Gli agenti lo hanno inseguito a piedi di corsa per diverse centinaia di metri, uno dei poliziotti ha esploso due colpi di pistola in aria per indurlo a fermarsi ma inutilmente.

Alla fine il ricercato è stato raggiunto e immobilizzato in piazza Alario; perquisito, non è stato trovato in possesso di armi. Perquisita, come da prassi, anche la stanza del b&b dove alloggiava, ma anche lì non sarebbero state trovate armi. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'operazione ha causato comprensibile paura per i passanti che in quei momenti si trovavano in strada, ma si è conclusa senza far registrare feriti.