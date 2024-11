video suggerito

Infermiere e vigilante picchiati a Villa Betania. il direttore dell’ospedale: “Siamo in guerra” Ennesima aggressione ai sanitari: un infermiere e una guardia giurata sono stati picchiati a Villa Betania; sono stati dimessi con venti giorni di prognosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

"Siamo in uno stato di guerra, ora basta": così Vincenzo Bottino, direttore generale di Villa Betania di Ponticelli, Napoli Est, dopo l'ennesima aggressione avvenuta in una struttura sanitaria. Teatro, questa volta, proprio l'ospedale evangelico: un uomo, in attesa di essere visitato, ha ferito un infermiere la guarda giurata che era intervenuta per difenderlo, causando a entrambi lesioni giudicate guaribili in venti giorni. Si tratta della quindicesima aggressione avvenuta nello stesso ospedale dall'inizio dell'anno e già diversi operatori, per paura, hanno chiesto di essere trasferiti in altri reparti.

L'episodio risale alla scorsa notte. L'uomo, che è successivamente risultato positivo ad alcol e stupefacenti, era andato in escandescenze mentre attendeva il proprio turno. Se l'era presa prima con un infermiere dell'area emergenza, provocandogli traumi e lesioni gravi, e poi si era scagliato contro il vigilante, picchiando anche lui. È stata presentata denuncia e, in base alle nuove norme, per l'uomo dovrebbe scattare l'arresto.

Ora l'ospedale evangelico, ha detto Bottino parlando all'agenzia Ansa, coi propri fondi si doterà di porte blindate per l'accesso al Pronto Soccorso ma è necessario che si attui una politica di sicurezza adeguata per tutelare non solo gli operatori ma anche gli altri pazienti. "Così come deciso dal ministero dell'Interno per altri presidi di frontiera della nostra città – ha aggiunto – chiediamo che anche il nostro Pronto Soccorso sia dotato subito di un drappello di pubblica sicurezza. Chiedo al prefetto di Napoli, Michele di Bari, un incontro immediato, così avanti l'ospedale evangelico Villa Betania non può andare".