Si è sentito male mentre giocava a calcio con gli amici, si è accasciato al suolo per un forte dolore al petto e ha perso conoscenza. Sintomi che hanno fatto pensare ad un infarto, come poi è stato confermato dai sanitari, e che hanno spinto i presenti a contattare il 118 senza perdere un istante. E probabilmente a salvargli la vita è stato solo il tempestivo intervento dell'ambulanza, che, coordinata dalla centrale operativa, ha attraversato la città per raggiungere il campetto, ha stabilizzato il giovane e lo ha trasferito in pochi minuti in ospedale.

La brutta avventura, per fortuna con lieto fine, è capitata a un ragazzo napoletano di 26 anni nella serata di ieri, 23 settembre. A raccontarla, sulla propria pagina Facebook, è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, molto attiva nel segnalare le violenze ai danni di personale sanitario in servizio e, come accaduto in questo caso, gli episodi in cui la velocità e la preparazione degli equipaggi hanno brillantemente risolto una situazione di emergenza.

"Alle ore 22:38 del 23 settembre – si legge nel post – la postazione della Ferrovia viene allertata per perdita di coscienza al campo sportivo Santiago di Pianura, stiamo parlando di due punti opposti della città! Dopo una manciata di minuti Ferrovia è sul posto e trova un paziente di 26 anni in infarto miocardico acuto. L’equipaggio inizia immediatamente le manovre diagnostico – terapeutiche. Il paziente stabilizzato arriva al Monaldi sano e salvo. Grandissimo lavoro di squadra del medico 118 Catello Romito, dell'infermiere Francesco Canò e dell'autista soccorritore Pasquale Nani".