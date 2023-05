Trasporto pubblico a Napoli

Incidenti stradali gravi al Corso Vittorio Emanuele, arrivano 40 dissuasori e strisce pedonali Per ridurre gli incidenti stradali mortali e i feriti al Corso Vittorio Emanuele, il Comune farà installare 39 strisce pedonali di ultima generazione e dissuasori sonori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Uno degli incidenti avvenuti al Corso Vittorio Emanuele

Troppi incidenti stradali gravi al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, dopo gli ultimi restyling che hanno portato a sostituire i sanpietrini con l'asfalto che si sono conclusi nel 2018. Le auto sfrecciano ad alte velocità e i sinistri con morti e feriti sono aumentati negli ultimi anni. Per questo motivo, il Comune di Napoli è corso ai ripari. A breve, sulla lunga strada che collega piazza Mazzini a Mergellina saranno installate decine di dissuasori della velocità, in particolare in corrispondenza di scuole e università, come la Schipa, il Serra e il Pontano e l'Università Suor Orsola Benincasa.

La richiesta di maggiore sicurezza sull'importante arteria viaria è arrivata da Nino Simeone, presidente della commissione Mobilità: "Lungo la strada i veicoli procedono spesso a velocità eccessiva e nonostante le strisce pedonali presenti c'è un serio rischio incidenti"

Il piano del Comune per la sicurezza stradale

Sono 39 le strisce pedonali di ultima generazione che saranno posizionate lungo il Corso Vittorio Emanuele nell'ambito del "Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030. Programmi di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. Dm 408 del 22 dicembre 2022. Il 2 aprile scorso, il Comune di Napoli ha trasmesso al Ministero dei Trasporti il programma degli interventi predisposti per migliorare la sicurezza delle strade ritenute più pericolose. Tra queste, figura anche il Corso Vittorio Emanuele.

Bande sonore e dissuasori

Qui, Palazzo San Giacomo ha chiesto al ministero di realizzare 39 attraversamenti pedonali con maggiore visibilità e durata, con l'utilizzo di materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte, anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato, con il duplice scopo di mettere maggiormente in sicurezza i pedoni e migliorando la percezione dello scenario stradale, di ridurre la velocità dei veicoli in transito. In aggiunta alle strisce pedonali di ultima generazione, saranno posizionati anche dei gruppi di rallentatori acustici della velocità, ossia le bande sonore.