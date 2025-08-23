Incidente tra un’auto e un bus Eav: momenti di paura in Penisola Sorrentina

Un’automobile e un autobus dell’Eav si sono scontrati nella serata di ieri a Sant’Agnello: l’incidente non avrebbe fatto registrare feriti.

Momenti di paura nella serata di ieri, venerdì 22 agosto, a Sant'Agnello, in Penisola Sorrentina, provincia di Napoli: un'automobile e un autobus dell'Eav si sono scontrati per cause che sono ancora in corso di accertamento. A rendere noto quanto accaduto nella cittadina alle porte di Sorrento è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui suoi canali social ha pubblicato anche un video che mostra i due veicoli dopo l'impatto: si tratta, come detto, di un autobus dell'Eav – azienda che gestisce il trasporto pubblico in Campania – e di una Lancia Ypsilon che, come si vede dalle immagini condivise dal parlamentare, ha riportato danni consistenti alla carrozzeria.

"A Sant'Agnello un terribile incidente tra un bus di linea e un'auto per fortuna senza feriti" ha scritto il deputato Borrelli, che esclude che l'episodio abbia fatto registrare feriti. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara.