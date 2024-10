video suggerito

Incidente tra moto e auto a Eboli: Giovanni Collo muore a 42 anni, due feriti Il tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 18: Giovanni Collo, che viaggiava a bordo della sua moto, è deceduto sul colpo.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 20 ottobre, a Eboli, nella provincia di Salerno: il bilancio, purtroppo, è di un uomo di 42 anni morto, Giovanni Collo, residente a Nocera Inferiore. Da una prima ricostruzione, il 42enne stava viaggiando a bordo della sua motocicletta sulla Strada Statale 18 quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile, una Ford Focus. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Giovanni Collo non c'è stato nulla da fare; ferite due persone a bordo della vettura, tra cui un minorenne, che sono state portate all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. Come è prassi in casi del genere, la salma di Giovanni Collo è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia.

La morte del 42enne ha gettato nello sconforto la comunità di Nocera Inferiore: Giovanni Collo, infatti, lavorava come barman ed era molto conosciuto in città. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore sui social network: "Ciao Giovanniello, ci hai spezzato il cuore. Non ci sono parole, solo tanto dolore. Rip ragazzo, non è così che doveva andare" scrive una donna.