Incidente tra auto e moto in Tangenziale, automobilista fugge ma perde la targa: denunciato Incidente in Tangenziale a Napoli, automobilista scappa dopo scontro con una moto ma perde la targa: è stato identificato e denunciato dalla Polizia Stradale.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si era scontrato con una motocicletta lungo la tangenziale di Napoli ma, nonostante il mezzo a due ruote fosse finito violentemente a terra, non si era fermato ed era scappato; la sua fuga è però durata poco: i poliziotti hanno trovato il paraurti posteriore della sua automobile, targa compresa, e lo hanno identificato: si tratta di un giovane di origini brasiliane, regolare in Italia, che dovrà rispondere di fuga ed omissione di soccorso.

L'incidente è avvenuto intorno all'1:30 della notte scorsa, lungo il tratto compreso tra Fuorigrotta e Vomero, sulla carreggiata in direzione Pozzuoli. Le cause dello scontro non sono ancora del tutto chiare, la ricostruzione è in corso. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha prestato il primo soccorso ai due fidanzati che erano in sella al motociclo; sono stati entrambi trasportati al Pronto Soccorso del Cardarelli di Napoli, lei in codice rosso.

Dell'automobilista, però, non c'era traccia: dopo la collisione si era rapidamente allontanato. Gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno avviato le indagini per identificare la vettura, controllando la piazzola di sosta dove il fuggitivo si era inizialmente fermato, hanno trovato il paraurti posteriore di una Renault Clio.

Dagli accertamenti sulla targa i poliziotti sono arrivati ad una società di autonoleggio con sede in provincia di Torino e quindi al giovane brasiliano; il ragazzo, rintracciato, ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato e la patente di guida gli è stata ritirata ai fini della sospensione. Anche il conducente della motocicletta è stato sanzionato: il veicolo era privo della copertura assicurativa, della revisione periodica e il giovane non aveva con sé la carta di circolazione.