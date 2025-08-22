napoli
Incidente sull’autostrada A30, camion schiaccia automobile: gravissimo 38enne napoletano

Grave incidente tra un camion e un’auto all’altezza dell’uscita Nocera-Pagani della A30 Caserta Salerno; un 38enne napoletano è stato ricoverato in condizioni critiche.
L’incidente sulla A30, all’altezza dell’uscita Nocera–Pagani
La Fiat Punto schiacciata tra la piazzola di sosta e il camion, con la parte anteriore completamente distrutta, l'autoarticolato bloccato subito accanto: le fotografie diffuse dai Vigili del Fuoco mostrano la gravità dell'incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 22 agosto, lungo l'autostrada A30 Caserta-Salerno, nel Salernitano; alla guida dell'automobile c'era un 38enne napoletano, ora ricoverato in condizioni gravissime in ospedale.

Lo schianto è avvenuto all'altezza dell'uscita Nocera-Pagani, in direzione sud. La dinamica è in corso di accertamento, non è chiaro se uno dei due mezzi abbia cambiato carreggiata o se fosse in atto una manovra di sorpasso o, ancora, se l'automobile stesse uscendo dalla piazzola di sosta. L'impatto è stato devastante: come si vede nelle fotografie, l'autoarticolato ha distrutto tutta la parte anteriore dell'automobile, compresa la zona dove ci sono i sedili, schiacciandola.

Il guidatore, rimasto bloccato tra le lamiere contorte, è stato estratto con difficoltà dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno, che lo hanno immediatamente affidato ai sanitari del 118; l'ambulanza è ripartita a sirene spiegate verso l'ospedale, dove l'uomo è stato ricoverato in condizioni estremamente gravi.

