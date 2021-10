Incidente sull’Asse Mediano, Carmine Barrese investito e ucciso: era appena uscito dall’auto in panne Un 51enne di Secondigliano, Carmine Barrese, è morto sabato pomeriggio dopo essere stato investito da un veicolo sull’Asse Mediano. Secondo la prima ricostruzione la sua automobile si era guastata e stava proseguendo a piedi. L’uomo era molto noto nel quartiere di Napoli Nord, dove lavorava come imbianchino.

A cura di Nico Falco

Un 51enne di Secondigliano, Carmine Barrese, è deceduto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso, 2 ottobre, sull'Asse mediano, nel tratto tra Afragola e Frattamaggiore. L'uomo, imbianchino molto conosciuto nel quartiere della periferia nord di Napoli dove viveva, è stato travolto da una vettura mentre era sulla carreggiata in direzione di Lago Patria. Inutili i soccorsi, è deceduto sul colpo.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti. Barrese sarebbe stato investito mentre stava camminando, appena sceso dall'automobile. Secondo una prima ricostruzione, tuttora al vaglio degli inquirenti, sarebbe uscito dall'abitacolo perché la vettura era rimasta in panne per un guasto meccanico o elettrico; l'uomo avrebbe quindi deciso di proseguire a piedi per chiedere aiuto. L'altro automobilista, arrivato a forte velocità, non si sarebbe accorto della sua presenza sulla carreggiata e lo avrebbe centrato in pieno.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 51enne, deceduto per le ferite riportate nell'impatto. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi sul punto dell'incidente, tra Afragola e Frattamaggiore, per cercare di ricostruire le modalità dell'impatto. L'area non sarebbe coperta da videocamere, nelle fasi iniziali delle indagini sono stati ascoltati alcuni automobilisti di passaggio. Controlli in corso anche sull'automobile di Barrese, trovata ferma sul lato della carreggiata, per capire se effettivamente sia andata in panne durante la marcia e confermare l'ipotesi della ricostruzione iniziale.