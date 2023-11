Scontro frontale tra auto a Fuorigrotta, donna 27enne grave: la Smart si schianta nella fermata bus Incidente stradale nella notte tra auto condotte da due donne. Una 27enne ferita in prognosi riservata. Sul posto la Polizia Municipale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro frontale tra due auto condotte da due donne, una di 27 l'altra di 47 anni, a Fuorigrotta. La Smart, alla cui guida c'era la ragazza 27enne, ha terminato la sua corsa schiantandosi in una pensilina dei bus Anm. La giovane è grave. Subito soccorsa dall'ambulanza del 118 è stata trasportata urgentemente presso l'Ospedale Antonio Cardarelli, dove, dopo aver ricevuto le prime cure mediche del caso, è ancora attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Incidente stradale in via Cavalleggeri d'Aosta

Il violento incidente stradale è avvenuto in via Cavalleggeri d'Aosta, attorno alle ore 5,15 di domenica 19 novembre 2023. Nell'impatto, secondo le prime ricostruzioni, sono state coinvolte due automobili, una Smart, come detto, condotta da una 27enne, e una Opel Agila, condotta da una 47enne. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul luogo dell'incidente sono subito arrivati gli agenti della Polizia Municipale del Reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Antonio Muriano.

La Smart si è schiantata nella fermata del bus

I caschi bianchi hanno messo in sicurezza l'area, per consentire i rilievi del caso, e avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire l'accaduto e capire cosa possa essere successo. La pensilina della fermata dei bus Anm è stata completamente distrutta, per fortuna, data anche l'ora e la giornata festiva, alla fermata non c'era nessuno in quel momento e non si sono registrati altri feriti.