Proseguono gli accertamenti sulla morte del 30enne deceduto ieri in un grave incidente stradale a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Il giovane, Vincenzo Lauri, originario di Palma Campania, lascia la compagna e un bambino di appena tre anni. Lo schianto nel primo pomeriggio, in via Iervolino: il giovane è rovinato sull'asfalto e si è schiantato contro un'automobile che proveniva dal senso opposto di marcia; è morto sul colpo. In seguito all'incidente è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato, per la rimozione dei veicoli e per la messa in sicurezza della carreggiata.

Tra i tanti che hanno affidato ai social parole di ricordo e di cordoglio per la giovane vita spezzata improvvisamente anche il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma. "Non si può morire così – scrive in un post il Primo Cittadino – la morte di un giovane, una morte così assurda, provoca sempre una reazione forte. Chi legge la notizia non può non rimanere colpito, sconcertato. Come tutta la comunità palmese, sono profondamente colpito da questa drammatica vicenda che ha portato alla perdita di un nostro concittadino. A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale rivolgo le più sentite condoglianze alla compagna, al figlioletto, ai genitori ed ai familiari tutti di Enzo, a cui va la nostra vicinanza. Non ci sono parole per descrivere il dolore di questa perdita".

Per l'incidente sono intervenuti i carabinieri di Poggiomarino e la Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi. In base alla ricostruzione su cui stanno lavorando gli agenti, e che è ancora in fase di ricostruzione, Lauri avrebbe perso il controllo della moto senza che fossero coinvolti altri veicoli e probabilmente è morto nella caduta, venendo poi travolto dall'automobile che marciava in senso contrario, sull'altra corsia di via Iervolino.