Incidente nel Casertano: Giovanna Vettoliere muore a 21 anni, tre giovani feriti É di una giovane deceduta e tre ragazzi feriti il bilancio di un incidente avvenuto tra San Marcellino e Casapesenna (Caserta), dove un’auto si è ribaltata.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una ragazza di 21 anni, Giovanna Vettoliere, è deceduta in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra San Marcellino e Casapesenna, in provincia di Caserta, nei pressi di una rotonda. Nello schianto sono rimasti feriti gli altri tre giovani che si trovavano nell'abitacolo, anche loro di Casal di Principe. La dinamica è ancora in fase di accertamento, le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Aversa.

In base alle ricostruzioni alla guida della Fiat 500 c'era il fratello 18enne di Giovanna, mentre la ragazza era seduta sul sedile passeggero anteriore; dietro c'erano gli altri due ragazzi, di 19 e 17 anni. Poco prima della rotonda il conducente della vettura avrebbe perso il controllo e l'automobile è uscita di strada ed ha finito col ribaltarsi; non si esclude, al momento, che la vettura abbia perso aderenza con l'asfalto, reso scivoloso dalla pioggia. All'arrivo dei sanitari per la 21enne non c'era ormai più nulla da fare, con tutta probabilità è deceduta sul colpo.

Il ragazzo al volante è stato trasferito all'ospedale di Aversa mentre gli altri due sono stati accompagnati in ambulanza nella clinica Pineta Grande. Il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, ha affidato ai social un messaggio di cordoglio per la scomparsa della 21enne. "Apprendiamo con sgomento della morte di una nostra giovane concittadina a seguito di un incidente stradale – ha scritto il Primo Cittadino – ai familiari va il nostro cordoglio a nome dell'intera città, e gli auguri di guarigione al fratello coinvolto nello stesso incidente. Sono notizie strazianti, per la giovane età e per modi con cui si è strappati ai propri affetti".