Incidente nel Casertano, ciclista investito e ucciso da camion su viale Carlo III Un uomo è stato investito a San Marco Evangelista (Caserta), mentre era in bicicletta; è deceduto sul colpo. Sul posto le forze dell’ordine.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un uomo in bicicletta è stato travolto e ucciso questa mattina lungo viale Carlo III, lo stradone che attraversa diversi comuni del Casertano e conduce fino alla Reggia; l'incidente è avvenuto intorno alle 10 nel territorio di San Marco Evangelista, si registrano in conseguenza forti disagi sul traffico. Le generalità della vittima non sono state rese note, si tratterebbe di un residente della zona di circa 85 anni.

La dinamica è al momento in fase di ricostruzione, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e le indagini del caso e i Vigili del Fuoco. L'uomo, in base a quanto accertato fino ad ora, è stato investito nei pressi di un semaforo, a pochi passi dal Grand Hotel Vanvitelli. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.