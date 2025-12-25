Incidente mortale in costiera sorrentina: la vittima è Rosaria Lauro, dipendente Eav

Immagine di repertorio

Si chiamava Rosaria Lauro, e aveva 60 anni, la vittima dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 25 dicembre, lungo la statale Sorrentina, nel territorio di Vico Equense; la donna, dipendente Eav residente a Meta di Sorrento, sarebbe deceduta sul colpo quando la sua automobile si è scontrata frontalmente contro un altro veicolo che viaggiava nella direzione opposta. La dinamica dell'incidente è al momento al vaglio. La galleria Santa Maria di Pozzano, dove è avvenuto l'impatto, è stata chiusa per le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata ed è stata riaperta intorno alle 16.

Incidente in costiera, morta Rosaria Lauro

L'impatto è avvenuto al chilometro 3.300 della statale 145 var "Sorrentina", tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e le squadre Anas per la gestione dell'evento e il ripristino della viabilità nel minor tempo possibile, oltre a un'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 3 Sud. Per la 60enne non c'è stato nulla da fare: quando i soccorritori hanno raggiunto il suo veicolo, Rosaria Lauro era già deceduta. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale di Castellammare.

Chiusa dopo l'impatto la galleria Santa Maria di Pozzano

Lo scontro frontale tra le due automobili è avvenuto all'interno della galleria, sono stati effettuati i rilievi per ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità. Le due automobili coinvolte sono rimaste pesantemente danneggiate, è stato necessario trainarle all'esterno per procedere con la messa in sicurezza della carreggiata e consentire la ripresa della circolazione. L'intervento è proseguito per circa quattro ore, durante le quali il transito è stato deviato, fino a quando, con il tratto ripristinato, la circolazione è tornata regolare.