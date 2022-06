Incidente bus a Capri, strada chiusa per sopralluogo e accertamenti della Procura dopo un anno A quasi un anno dall’incidente in cui ha perso la vita l’autista Emanuele Melillo, la strada provinciale di Capri è stata chiusa per un sopralluogo della Procura.

A cura di Beatrice Tominic

L’incidente ripreso dalle telecamere.

È passato quasi un anno dall'incidente in cui ha perso la vita un autista di autobus a Capri, avvenuto il 22 luglio scorso, ma l'inchiesta continua. Proprio oggi, sabato 18 giugno 2022, la strada provinciale Marina Grande – Capri, quella da cui è precipitato il mezzo lo scorso anno, è stata chiusa al traffico. La chiusura della circolazione ha permesso ai periti incaricati dalla Procura di Napoli, come si legge in un articolo de La Repubblica, di compiere tutti gli accertamenti necessari. Una volta conclusi gli accertamenti, la strada provinciale è stata riaperta e la circolazione è ripresa a senso unico alternato.

Durante il sopralluogo, sono stati presenti anche il sindaco e il vicesindaco, ma anche il responsabile del settore lavori pubblici del Comune e i rappresentanti della ditta edile che segue i lavori, oltre al comandante della Polizia Municipale di Capri Daniele De Marini.

I provvedimenti a seguito dell'incidente

Mentre la Procura di Napoli continua ad indagare, dopo essere nominato custode giudiziario della strada il primo cittadino di Capri, Marino Lembo, è stato sistemato il tratto di strada coinvolto nell'incidente, per salvaguardare la sicurezza di chi la percorre. Per allargare la carreggiata e garantire la sicurezza, evitando i pericoli, è stata posizionata una colonna di jersey sul marciapiede che fiancheggia la strada.

L'incidente della scorsa estate

Il tragico incidente si è verificato l'estate scorsa, quasi un anno fa, nella giornata del 22 luglio 2021: uno dei bus che attraversa quotidianamente la provinciale, soprattutto durante la stagione estiva, è precipitato nella scarpata mentre stava proseguendo il suo percorso. Nell'incidente, oltre a numerosi feriti gravi, ha pero la vita l'autista, Emanuele Melillo: per la sua morte sono indagate 6 persone.