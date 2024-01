Il tir è troppo grosso e si incastra nel cavalcavia: incidente sull’Asse Mediano a Napoli Incidente sulla SS162NC ‘Asse Mediano’ all’altezza di Acerra, in direzione dell’innesto con la SS7bis “di Terra di Lavoro” Nola-Villa Literno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il tir è troppo grosso e si incastra nel cavalcavia dell'Asse Mediano di Napoli in costruzione per il passaggio dei treni dell'Alta Velocità. L'incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 31 gennaio 2024, sulla SS162NC ‘Asse Mediano’, all'altezza di Acerra, in direzione dell’innesto con la SS7bis “di Terra di Lavoro” Nola-Villa Literno. A causa del sinistro, la circolazione dei veicoli è rallentata in corrispondenza del km 32,900 e si registrano lunghe code di auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e le squadre Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs italiane, per la gestione della viabilità. I tecnici sono al lavoro per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Secondo le prime ricostruzioni, il camion fuori sagoma, cioè di dimensioni superiori a quelle che potevano circolare sulla strada, si è scontrato contro un cavalcavia, in costruzione, dell’Alta Velocità ferroviaria che passa sopra la strada statale. Al momento, non si registrerebbero feriti.