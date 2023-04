Incidente ad Avellino: scontro tra due automobili, una donna finisce in ospedale Scontro tra due autovetture ad Avellino: una vettura vola in una scarpata, la guidatrice è rimasta ferita è stata portata in ospedale, illeso l’altro conducente.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’incidente di questa mattina ad Avellino

Due automobili si sono scontrate ad Avellino nella mattina di oggi, venerdì 14 aprile. Fortunatamente, per entrambe le persone alla guida non ci sono state ferite gravi: una è stata portata in ospedale ma se la caverà con ferite di poco conto, mentre l'altra non ha avuto bisogno neppure di ricorrere al ricovero ospedaliero. Praticamente da rottamare le due vetture coinvolte: entrambe hanno subito seri danni, soprattutto nelle parti anteriori dove c'è stato lo scontro diretto.

Tutto è avvenuto stamattina alle 10.35 in contrada Scrofeta a Picarelli, frazione di Avellino. Le due vetture si sono scontrate frontalmente: l'impatto è stato tale che una delle due è finita fuori strada. La donna alla guida di quest'ultima, di 45 anni, è rimasta bloccata nell'abitacolo: salvata dai vigili del fuoco, è stata affidata alle cure del personale medico-sanitario del 118 ed è stata portata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso. Le sue condizioni, comunque, non desterebbero particolare preoccupazione, ma la donna sarà sottoposta a tutti gli esami clinici del caso per scongiurare qualunque altro pericolo. L'altro automobilista, a bordo della vettura che dopo l'impatto è rimasta comunque nella carreggiata, è un uomo di 75 anni che invece se l'è cavata con poche conseguenze, al punto che non ha dovuto ricorrere al ricovero ospedaliero. I vigili del fuoco di Avellino, giunti sul posto, hanno poi messo in sicurezza i due veicoli incidentati, rimuovendoli dalla strada e liberando le carreggiate. Il traffico ha così ripreso a scorrere dopo l'intervento dei caschi gialli.