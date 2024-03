Incidente a Torre del Greco, auto si ribalta: cinque feriti, grave un 23enne con il volto sfigurato Nel corso della notte tra ieri, sabato 23 marzo, e oggi, domenica 24 marzo, un’automobile si è ribaltata all’altezza della rotonda del casello autostradale di Torre del Greco. Cinque feriti, molto grave il conducente di 23 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale a Torre del Greco, provincia di Napoli. Nel corso della notte tra ieri, sabato 23 marzo, e oggi, domenica 24 marzo, un'automobile si è ribaltata all'altezza della rotonda del casello autostradale di Torre del Greco. Stando a quanto si apprende, sono rimasti feriti cinque ragazzi.

Cinque feriti, grave un ragazzo di 23 anni: ha il volto sfigurato

Stando a quanto si apprende, i feriti sono cinque, ma ad avere la peggio sarebbe stato un ragazzo di 23 anni, che era al volante della vettura. È stato estratto con fatica dall'abitacolo e le sue condizioni sono fin da subito apparse molto gravi. Con il volto sfigurato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maresca, dov'è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e, una volta stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Meno gravi le condizioni degli altri quattro feriti, sottoposti a controlli anti alcol

Meno gravi le condizioni degli altri quattro ragazzi che viaggiavano con il 23enne. La loro versione è stata già ascoltata dagli investigatori per provare a ricostruire la dinamica dei fatti nei minimi dettagli. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di polizia di Torre del Greco.

Leggi anche Incidente dopo la Galleria Quattro Giornate: auto finisce sul guard rail e si incastra

Indagini sulla dinamica: l'incidente forse causato dalla velocità elevata

Secondo le prime ricostruzioni, l'automobile si sarebbe ribaltata da sola per cause ancora da accertare. Sembrerebbe, però, che viaggiasse a velocità molto sostenuta. Tutti gli occupanti della vettura sono stati sottoposti, come da prassi, ai test anti alcol e anti droga.