Inchiesta Fanpage.it sulle Primarie Pd, Picierno: “Isolare ed espellere degenerazioni e malaffare” Primarie del Partito Democratico, dopo l’inchiesta di Fanpage.it arrivano le reazioni. Picierno: “La reazione deve essere puntuale e ferma, perché i più danneggiati sono proprio gli iscritti, i simpatizzanti, gli elettori del territorio campano”.

A cura di Redazione Napoli

Picierno e Bonaccini

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo e in tandem con Stefano Bonaccini alle primarie del Pd vinte da Elly Schlein è tra le prime persone del mondo Dem a far sentire forte la sua voce dopo le immagini dell'inchiesta di Fanpage.it sulle anomalie ai seggi in provincia di Napoli. La sua è una reazione netta:

Le immagini di Fanpage relative alle primarie non sono inedite, già in occasioni scorse abbiamo potuto verificare anomalie, inquinamenti, talvolta veri e propri comportamenti criminali. Che ciò sia accaduto di nuovo, rende più grave il fenomeno e più urgente la sua definitiva soluzione nella vita democratica del Partito.

È già successo in anni passati, infatti, che Fanpage.it documentasse gravi anomalie – clamoroso fu il caso delle "monetine" , passate ai votanti dai candidati – alle consultazioni del Partito Democratico.

Scrive Pina Picierno: