Incendio tra stazioni della Circum, linea interrotta tra Torre Annunziata e Castellammare Scoppia un incendio tra le stazioni della Circum, linea interrotta per motivi di sicurezza tra Torre Annunziata e Castellammare.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Scoppia un incendio tra le stazioni della Circumvesuviana di Pompei Scavi e Pioppaino: la linea dell'Eav è stata dunque interrotta per motivi di sicurezza. La vicenda è accaduta questa mattina, l'incendio riguarderebbe la zona a ridosso della tratta (e dunque non riguarderebbe né treni, né binari, né le medesime stazioni della Circumvesuviana), ma ovviamente ha avuto ripercussioni anche sulla tratta che attraversa proprio la zona dell'incendio e compresa tra le stazioni di Pompei scavi-Villa del Misteri e Pioppaino. Treni che dunque limitano le rispettive tratte prima a Pompei in direzione Sorrento, e a Pioppaino in direzione Napoli, per poi interrompersi tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata.

Inizialmente, aveva fatto sapere l'Ente Autonomo Volturno che gestisce la tratta della Circumesuviana, "il treno delle ore 8:48 da Sorrento per Napoli limita la corsa a Pioppaino, mentre il treno delle ore 8:43 da Napoli per Sorrento limita a Pompei scavi-Villa dei Misteri". Ma la speranza che il disagio fosse limitato solo a questi due treni è presto svanita con un altro comunicato, con il quale viene sottolineato che anche il treno delle ore 9:06 da Napoli per Sorrento è soppresso da Torre Annunziata a Castellammare e il treno delle ore 9:12 da Sorrento per Napoli è soppresso da Castellammare a Torre Annunziata. "Per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, è stato istituito un servizio bus sostitutivo tra Torre Annunziata e Castellammare", fa sapere ancora l'Ente Autonomo Volturno: non è chiaro quando la tratta verrà ripristinata, né l'incendio cosa riguardi di preciso.