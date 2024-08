video suggerito

Incendio sulla strada provinciale per Pianura, a fuoco capannoni di un'azienda alimentare L'incendio, di vaste proporzioni, non è stato ancora domato dai Vigili del Fuoco. Devastati dalle fiamme diversi automezzi, i danni – ancora da quantificare – sarebbero ingenti.

A cura di Natascia Grbic

L'incendio sulla strada provinciale per Pianura

Un grave incendio è in corso questa mattina a Napoli, in strada provinciale per Pianura. A quanto si apprende, un rogo è scoppiato tra i capannoni di un'azienda alimentare, con le fiamme che si sono propagate nell'area molto velocemente. Diversi i mezzi refrigerati – almeno dieci – devastati dalle fiamme, che si sono poi spostate anche a un vicino capannone.

L'incendio è ancora in corso: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme, e i carabinieri nella sezione radiomobile di Pozzuoli. Tutta la zona è coperta da una vasta coltre di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, mentre l'aria – lamentano i cittadini, che si sono affrettati a chiudere le finestre – è irrespirabile.

A causa della gravità della situazione e per evidenti questioni di sicurezza, sono stati sospesi provvisoriamente i treni in circolazione sulla linea ferroviaria Pozzuoli – Villa Literno. A comunicarlo, è stata Rete Ferroviaria Italiana. "La circolazione sulla linea Villa Literno – Napoli S.G.Barra permane sospesa tra Villa Literno e Pozzuoli per un incendio in prossimità dei binari – dichiara Rfi in una nota – L'intervento dei Vigili del Fuoco è in corso. Attivato servizio sostitutivo con autobus".

Se l'incendio sia doloso, o colposo, ancora non è chiaro. È certo però – nonostante sia presto per la conta dei danni – che questi siano ingenti. Secondo le prime informazioni, non vi sarebbero persone ferite. L'incendio è scoppiato per cause ancora da accertare nelle prime ore del mattino. Accertamenti saranno effettuati dagli investigatori una volta domate le fiamme per cercare di capire se dietro il rogo vi sia la mano dell'uomo.