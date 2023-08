Incendio sulla Statale Amalfitana, strada riaperta a senso unico alternato Riaperto a senso unico alternato (gestito con un semaforo) il tratto della statale Amalfitana chiuso da ieri per un incendio. Lo comunica Anas in una nota.

A cura di Enrico Tata

Sarà riaperto a senso unico alternato (gestito con un semaforo) il tratto della statale Amalfitana chiuso da ieri per un incendio. Lo comunica l'Anas in una nota. Il tratto chiuso era quello tra Maiori e Cetara in località Capo d'Orso.

Stando a quanto si apprende, le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 di ieri e sono state estinte grazie all'intervento di mezzi aerei. Dai costoni rocciosi che sovrastano la sede stradale si sono staccati diversi massi, come si vede nella foto diffusa sui social network, che hanno invaso la carreggiata. Questo ha costretto i vigili del fuoco e l'Anas a disporre la chiusura temporaneo del tratto di strada.

Nel pomeriggio di ieri si è svolta una riunione operativa alla presenza del sindaco di Maiori Antonio Capone e del presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana, Fortunato Della Monica. Il personale Anas sta installando barriere in calcestruzzo per provvedere alla messa in sicurezza della strada e per la giornata di oggi è stato incrementato il servizio di trasporto via mare. Sempre oggi, inoltre, le corse del trasposto pubblico Sita provenienti da Amalfi si fermeranno a Maiori, mentre quelle provenienti da Salerno ad Erchie.

Ieri il comune di Maiori aveva diffuso sui social questa nota: "Nuovo Incendio a Maiori in Località Capo d’Orso. Statale Amalfitana 163 chiusa. Domato il primo incendio di stamattina, tutte le squadre di Forze dell’Ordine e volontari, sono all’opera per sedare il secondo in atto. Immediata la chiusura del tratto interessato.

Si attendono aggiornamenti on time per capire conseguenze e azioni". Come detto, nella serata di oggi la strada è stata parzialmente riaperta.