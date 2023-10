Incendio sulla collina del Monticello a Caserta, identificata la presunta piromane I carabinieri hanno identificato una 68enne, accusata di aver dato alle fiamme una zona boschiva di 10 ettari nella frazione di Centurano a Caserta.

A cura di Vincenzo Piccolo

Aveva dato fuoco a una porzione di bosco alle porte di Caserta: i Carabinieri Forestali di Caserta l'hanno identificata dopo poco più di un mese di indagini ed oggi hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (ovvero, dovrà recarsi in caserma per firmare nei giorni stabiliti dal giudice di sorveglianza, ndr). La disposizione è stata emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura locale, nei confronti di una donna di 68 anni di Caserta.

La donna era stata indagata per un incendio doloso di vasta portata scoppiato in un bosco lo scorso 21 agosto nella frazione Centurano del comune di Caserta, nella zona ai piedi del versante collinare chiamato "Monticello". L'operazione investigativa è stata coordinata dalla IV Sezione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, già specializzata nelle indagini che interessano reati di criminalità ambientale. Gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno coinvolto un vasto territorio di oltre dieci ettari, già da tempo presa di mira dai piromani. Per domare le fiamme, in quell'occasione, erano stati necessari l'intervento di un Canadair inviato dalla Protezione Civile Nazionale di Roma e di un elicottero della Regione Campania, oltre alle squadre antincendio dei Vigili del Fuoco di Caserta.