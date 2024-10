Incendio sul tetto della scuola, evacuati 400 bambini a Castel Volturno

video suggerito

A cura di Nico Falco

Molta paura, ma nessuna conseguenza di rilievo, per un incendio che ha interessato questa mattina, 21 ottobre, l'istituto comprensivo "Garibaldi" di via San Rocco, nel centro di Castel Volturno, in provincia di Caserta: le fiamme sono divampate sul tetto della palestra, interessato da lavori di ristrutturazione, sono stati evacuati circa 400 giovanissimi e bambini che si trovavano in quei momenti in classe; successivamente la zona è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, non risultano feriti né intossicati.

L'allarme, poco prima delle 11, è stato lanciato da alcuni passanti, che avevano visto il fumo nero che usciva dalla copertura della struttura dove si trova la palestra. Prima a intervenire, la pattuglia dei carabinieri: i militari, a scopo precauzionale, hanno avviato le procedure per fare uscire dei circa 400 studenti che si trovavano in classe; sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno tentato di arginare le fiamme sul tetto usando gli estintori in dotazione alla scuola. Presente anche il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marradino, che ha assistito alle operazioni.

I pompieri di Caserta (distaccamento di Mondragone) sono arrivati subito dopo e hanno accertato che le fiamme erano partite dalla guaina bituminosa di impermeabilizzazione del tetto, sul quale sono in corso lavori di manutenzione. L'incendio non ha minacciato direttamente le aree dove si trovavano i bambini ma l'evacuazione è stata disposta per il rischio di intossicazione, dato che il fumo stava invadendo le aule. La struttura direttamente interessata dall'incendio, che già non veniva utilizzata per via dei lavori in itinere, è stata sottoposta a sequestro e sarà oggetto di accertamenti, affidati alla Polizia Municipale, per verificare eventuali irregolarità che potrebbero avere portato all'incidente.