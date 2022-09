Incendio in una pizzeria al Centro Commerciale Campania: fumo in sala, clienti in fuga L’incendio è divampato nella serata di ieri, 31 agosto, in una pizzeria che sorge nel Bco Outlet, adiacente al Centro Commerciale Campania: non si segnalano feriti.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella serata di ieri, mercoledì 31 agosto, al Bco Outlet, struttura adiacente e comunicante con il Centro Commerciale Campania a Marcianise, nella provincia di Caserta: un incendio si è sviluppato in una pizzeria che sorge al primo piano dello stabile. Da una prima ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che sono intervenuti sul posto, l'incendio sarebbe divampato in cucina, a causa di un corto circuito: la sala del ristorante è stata subito invasa da una coltre di fumo, che ha messo in agitazione i clienti i quali, anche con l'ausilio degli addetti alla sicurezza del centro commerciale, hanno lasciato il locale e si sono radunati nel parcheggio già prima dell'intervento dei vigili del fuoco: non si registrano feriti né intossicati.

Il rogo è stato domato senza difficoltà e non ha provocato particolari danni alla struttura. Ecco la nota sull'intervento diffusa di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta: