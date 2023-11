Incendio in casa al Vomero: marito e moglie ustionati, gravi in ospedale Restano ricoverati al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli i due anziani gravemente feriti nell’incendio della loro abitazione domenica sera.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Restano ancora gravi le condizioni dei due anziani coniugi ricoverati al Cardarelli dopo che un incendio è divampato sabato nella loro abitazione di via Kagoshima, nel quartiere Vomero, nella parte collinare di Napoli; la coppia era in casa con l'unico figlio, disabile. Sull'accaduto sono in corso indagini della Polizia di Stato, stando alle prime risultanze il fuoco sarebbe stato causato da un corto circuito partito da una stufetta elettrica.

L'incendio si era sviluppato nell'appartamento nel pomeriggio del 25 novembre. Erano intervenuti i Vigili del Fuoco, che erano riusciti a trarre in salvo la coppia e il 36enne, poi affidato a un familiare; i due genitori presentavano profonde ustioni, erano stati trasferiti immediatamente al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, dove ancora oggi si trovano ricoverati; le loro condizioni, apprende Fanpage.it, sono molto gravi e vengono costantemente monitorate.