in foto: Immagine di repertorio

Tanta paura questa notte, intorno all'una, a Villaricca, in provincia di Napoli, dove un negozio di fuochi d'artificio sito in corso Europa è stato dato alle fiamme: dal rogo, visto il materiale contenuto all'interno dell'attività commerciale, si è generata anche una esplosione, distintamente avvertita dagli abitanti della zona. La deflagrazione ha causato danni alla saracinesca posta all'ingresso del negozio, mentre le fiamme si sono propagate all'interno, causando ingenti danni alla struttura: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estinguere il rogo. Fortunatamente, l'episodio non ha fatto registrare vittime né feriti, né ha causato danni alla palazzina a due piani che si sviluppa sopra il negozio.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Castello di Cisterna e quelli del Nucleo Artificieri di Napoli, che hanno avviato le indagini sull'accaduto. I militari dell'Arma hanno ascoltato i proprietari del negozio di fuochi d'artificio, padre e figlio di 60 e di 38 anni, entrambi pregiudicati per vari reati: i due hanno dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o tentativi di estorsione. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per verificare se abbiano ripreso elementi utili alle indagini: non si esclude nessuna pista.

Nel pomeriggio di ieri, a Montoro, nella provincia di Avellino, un vasto incendio ha invece interessato un deposito di pellami. Dal rogo si è sollevata un'alta nube di fumo nero, visibile da più punti della città. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno estinto le fiamme: fortunatamente, non si sono registrati feriti né intossicati.