Incendio alla pizzeria Social Pizza in via Scarlatti, c'è un sospettato: è un ex dipendente Non ci sono ancora provvedimenti nei confronti dell'uomo, che al momento è stato portato in commissariato per essere ascoltato dai poliziotti.

A cura di Valerio Papadia

C'è un sospettato per l'incendio che, nella notte, ha interessato la pizzeria Social Pizza in via Scarlatti al Vomero, quartiere collinare di Napoli, distruggendo il gazebo esterno: si tratta di un ex dipendente dell'attività commerciale. Per l'uomo non sono stati ancora presi provvedimenti, ma è stato portato negli uffici del Commissariato Vomero per essere ascoltato dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto le indagini in collaborazione con i carabinieri e la Polizia Municipale. L'ipotesi che l'incendio fosse stato doloso era già stata formulata subito dagli inquirenti; serviranno ulteriori accertamenti per vagliare la posizione dell'uomo e per determinare con precisione cosa sia accaduto.

I primi a intervenire, intorno all'1.30 di questa notte, sono stati gli agenti della Municipale, insieme ai vigili del fuoco, che si sono adoperati per domare le fiamme. Si legge nella nota della Polizia Municipale di Napoli:

Il personale della Municipale è immediatamente intervenuto per delimitare l'area, mettere in sicurezza eventuali passanti ed ha provveduto ad allontanare una persona che si trovava nei pressi del vicino gazebo di una attività confinante con quella invasa dalle fiamme. L'incendio che si è rapidamente sviluppato in tutta la struttura è stato spento grazie all'immediato intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno scongiurato ulteriori danni a cose e/o persone. Il sito è stato poi messo in sicurezza dalla protezione civile comunale