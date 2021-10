Incendio Airola, la situazione aggiornata dopo il rogo di materiale plastico Il grosso incendio divampato nel pomeriggio di ieri, 13 ottobre, in una fabbrica di materiale plastico ad Airola (Benevento) è stato in parte domato nella notte dai vigili del fuoco. Ora si attendono i risultati dei rilievi effettuati dall’Arpac sulla tossicità della vasta nuvola di fumo nero che è arrivata addirittura fino a Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Le fiamme alte che avvolgevano il capannone della Sapa, azienda di materiale plastico di Airola, nella provincia di Benevento, che ha preso fuoco nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 ottobre, sono state domate in parte nella notte dalle numerose squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute da tutta la Campania. Restano i piccoli e pericolosissimi focolai, residuo del vasto rogo di materiale plastico, visibile da chilometri di distanza, sul quale i pompieri stanno vigilando per evitare che le fiamme possano divampare ulteriormente, complice il forte vento.

Intanto, si attendono i risultati dei rilievi effettuati dall'Arpac (l'agenzia regionale di protezione ambientale) sulla tossicità della vasta nube di fumo nero che si è sprigionata dall'incendio e che è arrivata fino a Napoli.

Il bollettino Arpac sull'inquinamento dopo l'incendio

Ecco quanto comunicato fino ad ora dall'Arpac sugli esami effettuati:

Dal tardo pomeriggio odierno, tecnici del Dipartimento Arpac di Benevento sono al lavoro per svolgere indagini ambientali a seguito dell’incendio che si è sviluppato nelle ore immediatamente precedenti nella zona industriale di Airola (Benevento), interessando i capannoni della Sapa, azienda che produce componenti in plastica per settore automotive. Il personale dell’Agenzia ha effettuato una attenta ricognizione dello stato dei luoghi, nel corso della quale ha individuato la tipologia di materiale assoggettato all’incendio, le modalità costruttive dell’edificio coinvolto, nonché il contesto antropico e ambientale in cui è ubicato il sito colpito dalle fiamme.

Oggi scuole chiuse nel Beneventano e nel Casertano

In via precauzionale intanto, oggi, giovedì 14 ottobre, ad Airola le scuole rimarranno chiuse. Annullato anche il mercato settimanale che si sarebbe dovuto svolgere oggi, così come è stata vietata l'attività sportiva all'aperto e il consumo di frutta e verdura. Scuole chiuse anche a Paolisi, Arpaia e Forchia, nel Beneventano, ma anche a Santa Maria a Vico, nella provincia di Caserta.

(articolo aggiornato 14 ottobre ore 9.54)