video suggerito

Incendio ad Avellino, evacuate quattro famiglie: Arpac monitora presenza amianto all’interno di un prefabbricato di Avellino in via Raffaele Pirone, nel quartiere Valle ad Avellino. Tecnici dell’Arpac sul posto per verificare presenza di diossine e amianto. Quattro famiglie evacuate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incendio è divampato nella notte di oggi, domenica 28 luglio, all'interno di un prefabbricato di Avellino in via Raffaele Pirone, nel quartiere Valle. Stando a quanto si apprende, sono andati in fiamme rifiuti e materiali vari che erano stati accumulati nel porticato dai residenti.

Il rogo, secondo quanto ricostruito, stava per raggiungere due bombole di gpl e una di acetilene ma l'intervento immediato dei vigili del fuoco sul posto ha fortunatamente evitato l'esplosione. Nell'incendio, si legge in una nota, sono stati distrutti tutti gli impianti del prefabbricato, costruito dopo il terremoto del 1980 in Irpinia.

Quattro famiglie residenti in un prefabbricato sono state evacuate. Indagini sono in corso da parte deglia genti della polizia di Stato e della polizia municipale di Avellino per ricostruire le cause dell'incendio.

Arpac monitora presenza diossine e amianto

I tecnici dell'Arpac sono intervenuti sul posto intorno alle 4.30. A una prima osservazione da parte del personale Arpac, le fiamme sembrerebbero avere interessato rifiuti urbani ingombranti che erano stati abbandonati nel porticato al piano terra dello stabile. Nei pressi del luogo dell'incendio, stando a quanto sii apprende, è stato attivato un campionatore ad alto flusso di aria per la ricerca di diossine, furani, fibre di amianto aerodispersi. I risultati degli accertamenti in corso, fa sapere Arpac, saranno diffusi non appena disponibili.