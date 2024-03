Incendio a Salerno, bruciate 4 auto: arrivano i pompieri A fuoco 4 autovetture a Salerno. Il rogo è scoppiato nella notte in via Parmenide. Sul posto i vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Divorate dalle fiamme e distrutte 4 autovetture a Salerno. Il rogo è scoppiato nel cuore di questa notte, martedì 26 marzo 2024, in via Parmenide. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. L'incendio ha scosso la tranquillità di via Parmenide a Salerno, lasciando dietro di sé un paesaggio di desolazione con quattro auto completamente distrutte. L'allarme è stato dato poco dopo l'una di notte, momento in cui le fiamme hanno iniziato a bruciare i veicoli che erano parcheggiati lungo la strada.

Sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Salerno sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a domare l'incendio prima che potesse propagarsi ulteriormente e mettere a rischio la sicurezza dei residenti e delle strutture vicine. Per fortuna, non si sono registrati danni alle case. Tuttavia, nonostante la rapidità dell'intervento dei pompieri, il danno materiale è ingente: le auto coinvolte sono state ridotte a delle carcasse carbonizzate.

Si indaga sull'origine del rogo

Al momento, le cause dell'incendio rimangono avvolte nel mistero. Gli investigatori stanno lavorando per determinare se si tratti di un atto doloso o di un tragico incidente. Le indagini si concentrano sull'analisi delle testimonianze e sull'esame dei resti dei veicoli, alla ricerca di possibili indizi che possano fare luce sulla natura dell'evento. I cittadini di Salerno è in attesa di risposte, mentre le autorità assicurano che ogni pista sarà esplorata per arrivare alla verità. Questo incidente pone nuovamente l'accento sulla necessità di una maggiore consapevolezza riguardo la sicurezza pubblica e la prevenzione degli incendi, soprattutto in aree urbane densamente popolate.

L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che ora chiedono maggiori misure di sicurezza e una più stretta vigilanza per prevenire simili eventi in futuro. La solidarietà si è fatta sentire anche attraverso i social media, dove gli hashtag #VigilidelFuoco e #Salerno sono diventati simbolo di supporto per il lavoro svolto dai soccorritori e di vicinanza alle persone colpite da quanto accaduto.