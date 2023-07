In vacanza a Sorrento con la moglie, ma era ricercato per droga: arrestato turista olandese Sull’uomo, 35enne olandese, pendeva un mandato di arresto emesso dalle autorità tedesche per reati connessi agli stupefacenti: deve scontare 3 anni di carcere.

A cura di Valerio Papadia

Sembrava una normale coppia, due turisti venuti a Sorrento per godersi le vacanze in questo inizio d'estata caldissimo. E invece, lui, il marito, era ricercato dalle autorità tedesche per reati legati alla droga: e così, un uomo di 35 anni, cittadino olandese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

È successo che nella mattinata di oggi, martedì 18 luglio, gli agenti del commissariato di Sorrento, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in un noto albergo in corso Italia, nel cuore della città, dove era stata segnalata la presenza di un individuo sospetto: qui, i poliziotti hanno scoperto che, nella giornata di ieri, un giovane turista olandese era arrivato insieme alla moglie nella struttura ricettiva.

Gli agenti hanno deciso di approfondire la questione e hanno così scoperto che il giovane olandese, 35 anni, era destinatario di un mandato di arresto, emesse dalle autorità tedesche, per reati collegati alla droga commessi nel 2017: l'uomo deve per questo scontare tre anni di reclusione. Per il turista olandese sono dunque scattate le manette.