In taxi a Fuorigrotta con una borsa appena rubata: “L’ho trovata a terra…” Un 43enne denunciato per ricettazione a Napoli: aveva una borsa rubata poco prima nelle vicinanze, nel portafogli all’interno c’erano oltre 300 euro.

A cura di Nico Falco

Dovrà rispondere di ricettazione un 43enne napoletano, fermato dalla Polizia in un taxi con una borsa rubata. Il controllo è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 10 maggio, nel quartiere Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli; dopo gli accertamenti di rito la borsa e il suo contenuto sono stati restituiti alla proprietaria, che era stata derubata pochi minuti prima a qualche centinaio di metri di distanza.

L'uomo si è imbattuto negli agenti del commissariato San Paolo mentre era in piazzale Tecchio; i poliziotti, impegnati nei servizi di routine del territorio, avevano deciso di controllare il taxi con a bordo due persone e, quando si sono avvicinati, si sono accorti che il 43enne stava cercando di nascondere sotto la giacca una borsa da donna. Gli hanno quindi chiesto il motivo e lui ha risposto di averla trovata poco prima per terra, davanti a un negozio di in via Giambattista Marino, e di averla raccolta; ha poi consegnato agli agenti 320 euro, spiegando di averli prelevati dal portafogli che era all'interno.

Grazie ai documenti e agli effetti personali i poliziotti sono risaliti all'identità della proprietaria e l'hanno convocata negli uffici per ricostruire la vicenda e per la restituzione; la donna ha spiegato di essere stata derubata pochi minuti prima in via Jacopo de Gennaro, strada che si incrocia con via Marino, mentre era in auto: aveva appoggiato la borsa sul pianale del lato passeggero e un uomo aveva spalancato lo sportello, l'aveva afferrata ed era scappato velocemente a piedi. Non ha però riconosciuto come autore del furto il 43enne, che è stato quindi denunciato per ricettazione.