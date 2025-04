In fuga per 10 chilometri contromano tra Licola e Lago Patria: 28enne arrestato dopo un inseguimento L’uomo, in fuga dai carabinieri, ha imboccato contromano la SS7 Quater: è stato bloccato dopo un inseguimento durato 10 chilometri. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un inseguimento da film quello andato in scena qualche notte fa sulla SS7 Quater, tra Licola e Lago Patria, nel Comune di Giugliano in Campania: un inseguimento contromano, durato circa 10 chilometri e conclusosi con l'arresto di un uomo di 28 anni di Casal di Principe. Intorno all'una di notte, i carabinieri della stazione di Varcaturo, nell'area di servizio lungo la SS7 Quater, poco dopo l'uscita di Licola, hanno intercettato il 28enne alla guida di una Fiat Panda; l'uomo, alla vista dei militari dell'Arma, si è dato alla fuga, imboccando contromano la Strada Statale, come si evince anche da un video diffuso dai carabinieri, che ritrae le fasi conclusive dell'inseguimento.

L'inseguimento, a velocità sostenuta, si protrae per circa 10 chilometri, durante i quali l'uomo tenta di far uscire fuori strada i carabinieri. Nel frattempo, la Centrale Operativa allerta anche le altre pattuglie in zona: all'inseguimento si aggiunge anche una gazzella dei militari della compagnia di Giugliano. Il fuggitivo, giunto all'altezza dello svincolo di Lago Patria, abbandona la SS7 Quater e si dirige, questa volta procedendo nel senso di marcia ordinario, verso il centro abitato della frazione giuglianese. Con una manovra, in via Lago Patria, i carabinieri riescono a far accostare l'auto in fuga: il 28enne alla guida, dopo una breve colluttazione, viene bloccato dai militari dell'Arma.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, poco prima dell'arresto l'uomo aveva lanciato un involucro contenente cocaina dall'abitacolo; portato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il 28enne è risultato positivo alla sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale ed è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; la vettura è stata sequestrata.