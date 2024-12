video suggerito

In Cilento un albero di Natale di 3 metri fatto interamente all'uncinetto: ci sono voluti 6 chili di lana La particolare idea a Sessa Cilento, nella provincia di Salerno: un albero realizzato dai cittadini interamente all'uncinetto, sostenibile poiché fatto con lana riciclata.

A cura di Valerio Papadia

Un'idea particolare per allietare il Natale dei concittadini quella che hanno avuto alcuni abitanti di Valle Cilento, frazione di Sessa Cilento, piccola cittadina nella provincia di Salerno, che hanno realizzato un albero di Natale interamente fatto all'uncinetto. Per l'albero, alto 3,40 metri, ci sono voluti 5 mesi di lavoro e sono stati impiegati sei chili di lana riciclata; per questo motivo, l'albero di Natale risulta anche sostenibile, con un'attenzione all'ambiente.

L'inconsueto albero di Natale all'uncinetto è stato inaugurato lo scorso 12 dicembre, alla presenza della "Banda dei Babbo Natale", banda musicale della cittadina del Cilento e ha riscosso successo sui social tra gli abitanti. "È scintillante per la luminosità che sprigiona, come per le variopinte tonalità di colore che lo compongono nonché per le geometrie a rombo che vanno ad incidere sul suo complessivo assetto scenografico. È l'albero di Natale che, a trionfo di bellezza, campeggia al rione Càfari, a Valle Cilento, frazione municipale di Sessa Cilento. Una caratteristica struttura artistica composta da una cinquanta di "mattonelle" multicolori interamente realizzate all'uncinetto, utilizzando circa sei chilogrammi di avanzi di lana. Un gruppo di persone che si è dato molto da fare per dare vita alla predetta "creazione", la quale rende davvero civettuolo l'angolo urbano dove essa insiste" scrive un uomo sui social.