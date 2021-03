Quattro barattoli di colore rosso, arancione, giallo e bianco e un cartello con la scritta “E tu…in che zona vorresti essere oggi?”. A fianco, il piattino per le mance. È il gioco sondaggio del Bar Macario, storico locale nel cuore di Napoli, in via Cervantes 88, nato un po' per scherzo un po' per esorcizzare la paura del Coronavirus. I barattolini colorati sono disposti in fila su un tavolino in bella vista all'ingresso del locale, strappando un sorriso a chi entra nella caffetteria. “Ovviamente il Coronavirus è una cosa seria – premettono Gennaro e Francesco Macario, titolari del bar – ma in questi tempi cupi, per strappare un sorriso ai nostri clienti abbiamo inventato questo gioco. Non ci sono secondi fini, è nato così, per farsi una risata, anche se amara”.

in foto: Gennaro e Francesco Macario

Come è nata l'idea?

“Già nel primo lockdown facemmo un barattolino simile con la scritta ‘esprimi il tuo desiderio'. E l'abbiamo tenuta fino all'estate. Quando abbiamo visto i nuovi decreti con le zone di diverso colore abbiamo pensato di fare una nuova versione del gioco.

Cosa c'è nei barattoli?

Questa è un'altra domanda che si fanno i nostri clienti. Alcuni dicono disinfettanti, altri liquori. In realtà sono colori di pastelli diluiti nell'acqua. Niente di più semplice. Sul fondo dei barattoli ci sono le monetine lasciate dai clienti. Sono le mance. Ognuno decide in che zona vorrebbe stare e lascia gli spiccioli nel barattolo corrispondente.

Come state affrontando la zona rossa?

Si lavora continuamente tra mille difficoltà. Ma non si vede mai la luce. Vediamo che le cose non si risolvono e siamo sempre punto e a capo. L'unica arma che abbiamo è tenere duro e sorridere ogni tanto. Con questa trovata vediamo che i nostri clienti sorridono e scherzano un po' e siamo contenti così.