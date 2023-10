In caso di terremoto superiore a 4.0 Cumana e Circumflegrea ferme 2 ore per controlli: le nuove regole Le linee flegree Eav si fermeranno per controlli in caso di terremoto di magnitudo superiore a 4.0. La torre ex Sofer di Pozzuoli sarà abbattuta il 23 ottobre 2023.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cumana e Circumflegrea si fermeranno per circa 2 ore in caso di terremoti ai Campi Flegrei di magnitudo superiore a 4.0. La sospensione della circolazione servirà ad effettuare i controlli sulla rete e sulle opere d'arte presenti sulle linee ferroviarie flegree. Sono le nuove regole dell'Eav, la società partecipata della Regione Campania, per la gestione dei sismi, emerse nel corso della riunione che si è tenuta stamattina alla Protezione Civile Regionale sul fenomeno del bradisismo.

Il direttore Italo Giulivo ha richiesto a tutti gli intervenuti di comunicare alla Protezione Civile eventuali danni riscontrati a seguito dell’attività bradisismica, nonché di indicare le attività da mettere in campo sia sotto l’aspetto del monitoraggio che riguardo agli interventi di miglioramento strutturale della rete. In caso di scosse superiori a 4.0 le linee ferroviarie flegree si fermeranno provvisoriamente per le verifiche strutturali sulle opere d'arte. Le sospensioni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, dovrebbero durare non più di 2 ore, il tempo strettamente necessario ai controlli.

Eav: "Al momento nessun danno alla rete"

"Al fine di raccogliere tali dati – comunica Eav – nei prossimi giorni verrà inviata una scheda da restituire compilata. EAV inoltre dovrà comunicare un recapito su cui ricevere il monitoraggio dell’attività sismica. Si precisa che al momento non si rilevano danni alla rete, e che EAV ha predisposto un sistema di controlli alle opere d’arte nel caso di terremoti con intensità superiore a 4 con relativa sospensione temporanea della circolazione".

La Torre ex Sofer di Pozzuoli sarà abbattuta il 23 ottobre

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 ottobre 2023, in Prefettura a Napoli, si è poi tenuta altra riunione in merito alla demolizione del Torrino dell'ex Sofer a Pozzuoli, prevedendone la demolizione il giorno 23 ottobre alle ore 10,00. La circolazione ferroviaria verrà sospesa per un paio d’ore. Nelle more la torre resta monitorata da EAV con un sistema di sensori digitali. Negli scorsi giorni, i cittadini residenti nella zona di Arco Felice, dove si trova l'ex Sofer, avevano segnalato distacchi di calcinacci dalla torre, paventando il rischio di un possibile crollo. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, li aveva rassicurati che la torre, da tempo inutilizzata, sarebbe stata abbattuta.