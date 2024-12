video suggerito

In carcere parcheggiatore abusivo degli chalet di Mergellina: rapina, tentata estorsione e lesioni La Polizia ha arrestato un parcheggiatore abusivo a Napoli: è accusato di tentata estorsione, rapina e lesioni, avrebbe tartassato per mesi gli automobilisti agli chalet di Mergellina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Dalla fine di agosto, ovvero da circa tre mesi e mezzo, avrebbe vessato i clienti degli chalet di Mergellina e i passanti, passando senza troppi problemi alle maniere forti quando qualcuno si rifiutava di pagare: ricostruzione dietro l'arresto di un parcheggiatore abusivo, che ieri pomeriggio, 12 dicembre, è stato accompagnato in carcere dalla Polizia di Stato; le accuse nei suoi confronti sono di tentata estorsione e rapina e di lesioni personali aggravate.

L'uomo, già fermato e controllato dalle forze dell'ordine parecchie volte, secondo quanto ricostruito dagli investigatori avrebbe praticamente preso possesso di una porzione di strada nella zona degli chalet di Mergellina, tartassando i clienti delle attività ancora aperte e, in generale, prendendo di mira chiunque tentasse di parcheggiare in zona.

E non si sarebbe limitato a chiedere il classico obolo per la sosta, ma avrebbe anche minacciato i malcapitati e si sarebbe reso responsabile di almeno un'aggressione nella quale avrebbe procurato lesioni alla vittima. Le condotte ricostruite, che vengono definite come "perpetrata in forma continuata", sarebbero state messe in atto a partire dal 28 agosto 2024, e sarebbero andate avanti anche nei giorni e nelle settimane successivi.

Le risultanze investigative dei poliziotti del commissariato San Ferdinando, delegati dalla Procura, hanno convinto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, sulla base del quadro indiziario acquisito, ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo sussistente il pericolo di recidiva; il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Investigativa del commissariato.