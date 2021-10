In Campania ripartono i treni storici: primo viaggio su un treno degli anni 30 da Napoli a Caserta Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia di Coronavirus, in Campania ripartono i treni storici: il primo appuntamento è per domenica 17 ottobre sul treno “Reggia Express”, convoglio ottocentesco che viaggerà da Napoli a Caserta. Il costo di un biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni.

A cura di Valerio Papadia

Dopo una lunga pausa, forzata, a causa della pandemia di Coronavirus, in Campania ripartono i treni storici. Si tratta di una iniziativa di Acamir (Agenzia campana mobilità infrastrutture e reti) e Ferrovie dello Stato, riproposta anche negli anni passati e che, nel 2021, ritornerà per la prima volta domenica 17 ottobre con il treno "Reggia Express", convoglio degli anni Trenta grazie al quale i passeggeri potranno essere catapultati nel passato e viaggiare da Napoli a Caserta. Il treno, infatti, partirà alle 10 dalla Stazione Centrale di Napoli e arriverà alle 10.40 alla stazione di Caserta, proprio di fronte al viale che conduce all'ingresso della Reggia di Caserta. Il ritorno, da Caserta a Napoli, è previsto per le ore 17, con arrivo a Napoli Centrale alle 17.30.

Per l'iniziativa dei treni storici in Campania vengono utilizzati convogli che montano carrozze del tipo Centoporte o Corbellini. Per quanto riguarda i Centoporte, si tratta di carrozze inaugurate nel 1928 (e in esercizio fino agli anni Ottanta), chiamate così proprio per l'elevato numero di porte che sorgono su ogni fiancata. Le carrozze Corbellini, invece, furono costruite tra la fine degli anni Quaranta e l'inizio degli anni Sessanta e rimasero in esercizio fino agli anni Ottanta; prendono il nome del ministro dei Trasporti dell'era post Seconda Guerra Mondiale, Guido Corbellini.

Treno storico "Reggia Express", il costo dei biglietti

Per quanto riguarda il costo del biglietto del treno storico "Reggia Express" in partenza da Napoli domenica 17 ottobre, si va dagli 8 euro del prezzo intero per gli adulti ai 4 euro del prezzo ridotto per i bambini dai 4 ai 12 anni. È possibile inoltre usufruire di una convenzione con la Reggia di Caserta, che permette ai possessori del biglietto di andata e ritorno del treno storico di poter comprare un ticket al costo di 10 euro per visitare il complesso museale.